Meyveli panna cotta
Panna cotta İtalyanca ‘pişmiş krema’ anlamına gelir. Bu yumuşak, kremalı tatlı sıcak yaz günleri için ideal bir lezzettir. Ama mükemmel olması için en az altı saat önce hazırlamanızda fayda var.
4-6 kişilik
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Malzemeler
30 ml jelatin
60 ml soğuk su
500 ml krema
175 ml pudra şekeri
500 ml yoğurt
1 paket vanilya
500 gr ahududu, vişne ya da tercih ettiğiniz başka bir meyve
Süslemesi için taze nane
Hazırlanışı
Soğuk suya toz jelatini koyun ve suyu çekmesini bekleyin. Ardından eriyene kadar tencerede ısıtın. Kaynamamasına dikkat edin. Bu sırada başka bir tencerede suyu kaynatın. Krema, pudra şekeri, yoğurt ve vanilyayı koyduğunuz cam kaseyi tencerenin üzerine alın ve benmari şeker çözülene kadar karıştırmaya devam edin. Erittiğiniz jelatinin içine dökün. Karışımı bardak ya da kaselere alıp en az altı saat bekletin. Ahududu veya sevdiğiniz başka yaz meyveleriyle servis edin. Nane ile süsleyin.