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Meyveli ve chia tohumlu puding

Meyveli ve chia tohumlu puding tarifi

Malzemeler:
3/4 bardak süt
1 bardak ev yapımı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
1/2 vanilya çubuğu
1/4 bardak chia tohumu
Üzeri için
Frenk üzümü, çilek, altın çilek, yaban mersini, taze reyhan

Hazırlanışı:
Süt, bal, yoğurt ve vanilyayı karıştırıp üzerine chia tohumlarını ekleyin ve kabın ağzını kapatarak bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün şişen chia tohumları ile kıvam alan karışımı bir kez daha karıştırın. Servis kabına alıp üzerini meyvelerle süsleyerek servis edin.

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