Nar jöleli panna cotta

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Nar ile sofralarınıza zevk ve tat katın!

- kişilik -

Panna cotta için malzemeler:

500 gr. süt kreması

80 gr. toz şeker

4 yaprak jelatin,

½ çay kaşığı vanilya



Panna cotta’nın yapılışı: Süt kreması ve toz şekeri karıştırarak kaynatın. Vanilyayı ilave edin. Ateşin altını kapatın. Soğuk suda bekletip yumuşattığınız jelatin yapraklarını

ekleyip karıştırarak kremanın içinde eritin. Kullanacağınız servis kaselerini hazırladığınız karışım ile doldurup buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.



Nar jölesi için malzemeler

7 gr. toz jelatin

475 ml (yaklaşık 2 bardak) taze nar suyu

2 çay kaşığı pudra şekeri



Nar jölesinin yapılışı: Nar suyunu narenciye sıkacağında sıktıktan sonra bir tel su¨zgeçten geçirin. Orta büyüklükteki bir kapta jelatin ve 60 ml kaynar suyu karıştırın ve jelatini eritin.

Bu karışıma nar suyunu ve pudra şekerini ekleyin. Şeker iyice eriyinceye kadar karıştırın.



Hazırlanışı: Panna cotta kaselerini dolaptan alın, üzerlerine jöleyi istediğiniz miktarda dökün. Tekrar buzdolabına koyun ve jölenin katılaşmasını bekleyin. Jöle katılaştıktan sonra üzerini nar taneleri ile süsleyin.