Orman meyveli yoğurt dondurma
Tatlı bir kaçamak için!
- kişilik
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Malzemeler
1 paket yulaflı bisküvi
400 ml süt
500 gr karışık orman meyveleri(frambuaz-frenk üzümü-yaban mersini-böğürtlen)
500 gr yoğurt
8 kağıt kalıp
8 tahta çubuk
Hazırlanışı:
Bisküvileri mutfak robotunda ufalayın. 1 yemek kaşığı süt ekleyerek ufalamaya devam edin. Elde ettiğiniz karışımı kağıt kalıplara eşit olarak paylaştırın. Kaşıkla hafifçe bastırarak üzerlerini düzleyin. Orman meyvelerine kalan sütü ve yoğurdu ekleyip blenderle ezin. Kalıplara paylaştırın. Üzerlerine tahta çubukları batırın. Derin dondurucuda 4 saat bekletin. Kağıt kalıplardan çıkarıp servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.