menu

close

menu

close

menu

close

Pirinç unlu muhallebi

Yerken keyif alacağınız pirinç unlu muhallebi tarifi

Malzemeler:
1 lt süt
1 su bardağı toz şeker
1.5 su bardağı pirinç unu
1 çubuk vanilya
Üzeri için
1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:
Pirinç unu ve şekeri bir tencereye aktarın. 1 çay bardağı kadar sütü, pirinç unu ve şekerle karıştırın. Kalan sütü de yine karıştırarak ilave edin. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye bölün ve taneleri bıçağın tersi ile süte ilave edin. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve karıştırmayı sürdürün. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve 2-3 dakika daha karıştırın. Kaselere pay ederek oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1-2 saat soğutun. Üzerine toz tarçın serperek servis edin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Apple crumble
Fırın sütlaç
Vişneli sakızlı muhallebi pastası
Muzlu yaban mersinli puding
Lavantalı muhallebi
Madelaines
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Apple crumble
Fırın sütlaç
Vişneli sakızlı muhallebi pastası
Muzlu yaban mersinli puding
Lavantalı muhallebi
Madelaines

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.