Yerken keyif alacağınız pirinç unlu muhallebi tarifi

Malzemeler:

1 lt süt

1 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı pirinç unu

1 çubuk vanilya

Üzeri için

1 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Pirinç unu ve şekeri bir tencereye aktarın. 1 çay bardağı kadar sütü, pirinç unu ve şekerle karıştırın. Kalan sütü de yine karıştırarak ilave edin. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye bölün ve taneleri bıçağın tersi ile süte ilave edin. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve karıştırmayı sürdürün. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve 2-3 dakika daha karıştırın. Kaselere pay ederek oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1-2 saat soğutun. Üzerine toz tarçın serperek servis edin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.