Lezzet patlaması yaratan rom ve kuru üzümlü ekmek puding tarifi

Malzemeler:

60 gr soğuk tereyağı

2 büyük yumurta (hafifçe çırpılmış)

2 su bardağı yarım yağlı süt

1 su bardağı esmer şeker

4 yemek kaşığı rom

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya esansı

1 tutam Hindistan cevizi

Yarım su bardağı kuru üzüm

5 dilim küp kesilmiş tam buğday ekmeği

1/4 su bardağı iri çekilmiş pecan cevizi

Yarım su bardağı krema ve süt karışımı



Hazırlanışı:

Fırının ısısını 170 dereceye ayarlayın. 12 muffin kalıbının içine yağ sürün. 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritin. Yumurtalar, süt, yarım fincan esmer şeker, 2 yemek kaşığı rom, tarçın, vanilya esansı ve Hindistan cevizini büyük bir kasede çırpın. Eritilmiş tereyağını ve kuru üzümleri ekleyin. Ekmekleri ekleyip karıştırın. 15 dakika bekletin. Karışımı muffin kalıplarına eşit miktarda paylaştırın. Pecan cevizini üzerlerine serpin. Sıcak fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp oda ısısında 10 dakika bekletin. Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını, yarım fincan esmer şekeri, 2 yemek kaşığı rom ve bir tutam tuzu küçük bir tavada karıştırın. Orta ateşte karıştırarak kaynayana ve şekeri iyice eriyene kadar yaklaşık 2 dakika pişirin. Süt-krema karışımını ekleyip pişirmeye devam edin. Hızlıca karıştırarak, kaynayana ve hafifçe kalınlaşana kadar 1 dakika daha karıştırın. Tavayı ocaktan alın ve 1 dakika daha karıştırmaya devam edin. Ekmek pudinglerini sos ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.