Rulo pasta
Bu kışkırtıcı beyaz çikolatalı tatlılarla kendinizi şımartın!
8-6 kişilik
40
Malzemeler
:
Dolgu
• 100 ml Hindistan cevizi kreması
• 300 gr beyaz çikolata, küçük parçalara bölünmüş
• 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
Kek
• 3 büyük yumurta, akları ve sarıları ayrılmış
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 70 gr pudra şekeri
• 100 gr kek unu
• 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
• Süsleme için beyaz çikolata rendesi
Şerbet
• 50 ml limon suyu
• 50 ml (45 gr) pudra şekeri, süsleme hariç
Dolgu için
1. indistan cevizi kremasını kaynamaya yakın ateşten alın ve eriyene kadar beyaz çikolataları karıştırın. Limon kabuğu rendesini karıştırın. Pürüzsüz ve parlak oluncaya kadar çırpın. Bir gece soğutun.
2. Kek için; yumurta sarılarını limon suyu ve 30 ml su ile birlikte çırpın.
1 yemek kaşığı pudra şekerini ayırın ve kalanını yumurta sarısı karışımına ekleyin. Krema kıvamına gelene dek çırpın.
3. Unu, kabartma tozunu ve bir tutam tuzu eleyip yumurta karışımına ekleyin. Yumurtanın beyazlarını, ayırdığınız pudra şekeriyle koyu bir kıvama gelene dek çırpın. Kek harcına ekleyin ve kalıba dökün. Önceden ısıtılmış fırında
10-12 dakika pişirin.
4. Şerbet için; kek pişerken limon suyunu ılıtın ve pudra şekeriyle karıştırın.
5. Hafif nemli bir mutfak havlusuna bir miktar pudra şekeri dökün. Keki bu havlunun üzerine koyarak kalıptan çıkarın. Limon şurubunu kekin üzerine serpin, keki rulo yapın ve soğumaya bırakın.
6. Koyu ve kremamsı oluncaya kadar dolguyu çırpın. Ruloyu açın ve dolguyu sürüp tekrar rulo yapın. Servis edinceye kadar soğutun. Pudra şekeri ve beyaz çikolata rendesiyle süsleyerek servis edin.
Hindistan Cevizi
Tropikal bölgelerin vazgeçilmez meyvesi Hindistan cevizi besleyici ve güçlendirici yapısıyla sindirim sistemi rahatsızlıklarını geçirmede etkili. Bünyesinde barındırdığı; kolay sindirilebilen yağ, C vitamini ve bütün aminoasitleri içeren yüksek kalitedeki proteinle hazımsızlık, kolit, mide ülseri, ishal, dizanteri gibi hastalıklara iyi geliyor.