Akşama ne pişirsem?

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Bugün kendinize balıkla sağlıklı ve bir keyifli bir akşam yemeği hazırlayın!

2 kişilik 20

FISH&CHIPS

Hazırlanışı:Temizlenmiş palamutlardan fileto çıkartın. Balık filetolarını tuz ve karabiberle tatlandırıp una bulayın. Bira, sirke, un, nişasta ve karbonatı karıştırarak koyu kıvamlı bir hamur elde edin. Unlanmış balık filetolarını bu hamura bulayıp, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Ayrı bir tavada patatesleri kızartın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp üzerine ince kıyım maydanoz gezdirin. Tartar sosu hazırlamak için maydanoz, dereotu, kapari ve arpacık soğanı incecik kıyın. Kornişon turşuyu da ufacık doğrayarak mayonez ile karıştırın. Kızarmış balıkları, patatesleri yanında tartar sos ve limonla servis edebilirsiniz.