Avokadolu somonlu ekmek tarifi

Malzemeler:

2 avokado

2 çorba kaşığı zeytinyağı

350 gr somon balığı

1 baget ekmek

1 su bardağı soya filizi

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Avokadoları küp şeklinde doğrayın, zeytinyağı, tuz ve karabiberle blender’dan geçirin. Somonu sıcak suda 5-6 dakika bekletin ve küçük parçalara ayırın. Baget ekmeği önce uzunlamasına kesin, sonra dörder parmak genişliğinde parçalara ayırın. Üzerine avokado sürün ve somon balığı koyun. Soya filizi ve taze çekilmiş karabiberle servis yapın.