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Bademli ve Fındıklı hurmalar

 6 kişilik   -
Malzemeler
15 adet iri hurma
Kabuksuz badem
Kavrulmuş fındık

Üzeri için
Kaymak

Hazırlanışı
Hurmaların çekirdeklerini çıkartın ve geniş bir kaseye alın. Üzerine kaynar su ekleyip 15 dakika kadar bekleyin, süzün. Hurmaların bir kısmının içini bademle, bir kısmının içini fındıkla doldurun ve küçük bir fırın kabına dizin. (Bademleri kavurursanız daha lezzetli olur). Islattığınız suyun kalanından bir bardağını hurmaların üzerine dökün. Önceden ısıtılmış180 dereceli fırında 15 dakika kadar pişirin. Kaymakla servis edin.

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