Bademli ve Fındıklı hurmalar
6 kişilik
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Malzemeler
15 adet iri hurma
Kabuksuz badem
Kavrulmuş fındık
Üzeri için
Kaymak
Hazırlanışı
Hurmaların çekirdeklerini çıkartın ve
geniş bir kaseye alın. Üzerine kaynar su
ekleyip 15 dakika kadar bekleyin, süzün.
Hurmaların bir kısmının içini bademle, bir
kısmının içini fındıkla doldurun ve küçük bir
fırın kabına dizin. (Bademleri kavurursanız
daha lezzetli olur). Islattığınız suyun
kalanından bir bardağını hurmaların üzerine
dökün. Önceden ısıtılmış180 dereceli
fırında 15 dakika kadar pişirin.
Kaymakla servis edin.