Bahçıvan kebabı
Bahçıvan kebabı tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
900 gr dana kürek eti
60 gr tereyağı
25 arpacık soğan
150 gr taze fasulye
200 gr kabak
50 gr iç bezelye
2 dolmalık yeşil biber
2 domates
1 demet dereotu
1.5 su bardağı su
Tuz
Hazırlanışı:
Tereyağını tencereye alın. İri parçalar şeklinde doğranmış eti ilave ederek pişirin. Kabuklarını soyup küçük küpler şeklinde doğranmış domatesleri, kılçıkları temizlenip ortadan ikiye kesilmiş fasulyeleri, halka doğranmış biberi, suyu, yarım parmak kalınlığında ve boyutunda doğranmış kabakları, bezelyeyi ve tuzu ekleyip etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotunu ekleyin. Sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.