Bahçıvan kebabı

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Bahçıvan kebabı tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

900 gr dana kürek eti

60 gr tereyağı

25 arpacık soğan

150 gr taze fasulye

200 gr kabak

50 gr iç bezelye

2 dolmalık yeşil biber

2 domates

1 demet dereotu

1.5 su bardağı su

Tuz



Hazırlanışı:

Tereyağını tencereye alın. İri parçalar şeklinde doğranmış eti ilave ederek pişirin. Kabuklarını soyup küçük küpler şeklinde doğranmış domatesleri, kılçıkları temizlenip ortadan ikiye kesilmiş fasulyeleri, halka doğranmış biberi, suyu, yarım parmak kalınlığında ve boyutunda doğranmış kabakları, bezelyeyi ve tuzu ekleyip etler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan almadan önce kıyılmış dereotunu ekleyin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.