Bakla köftesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

6 kişilik -

Malzemeler

400 gr taze bakla

6 taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet kişniş

3 diş sarmısak

3 yemek kaşığı susam

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı acı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

Kızartmak için

Ayçiçek yağı





Hazırlanışı:

Baklaları temizleyip kıyın. Taze soğan, maydanoz ve kişnişi temizleyip kıyın. Sarımsakların kabuğunu soyup biraz tuz ilavesiyle havanda ezin. Susamı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp hafifçe kavurun. Baklayı geniş bir kaba alıp susam hariç tüm malzemeyi üzerine ekleyip harmanlayın. Karışımı blender’le ezerek bir kaba alın ve iyice yoğurun. Yarım saat dinlendirin. Karışımdan iki yemek kaşığı dolusu alıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri susama bulayıp yağlı kağıt üzerine dizin ve oda ısısında 20 dakika bekletin. Ayçiçek yağını tavaya alıp kızdırın. Köfteleri ekleyip kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzün. Ilık olarak servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

