Bezelyeli salata

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- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Yarım demet marul

1 dolmalık yeşil biber

3 çengelköy salatalık

Taze soğan

Yarım su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

2 yemek kaşığı mayonez

Yarım su bardağı yoğurt



Hazırlanışı:

Marul yapraklarını yıkayıp kurulayın ve ince doğrayın. Derin bir kaseye alıp haşlanmış bezelyeyi ekleyin. Biberin çekirdek kısmını temizleyip küçük parçalar şeklinde doğrayın. Salatalıkları çok iyi yıkayıp kabuklarını soymadan küçük küçük doğrayın ve biberlerle beraber karışıma ekleyin. Küçük kesilmiş taze soğanı ekleyip harmanlayın ve tuz ile tatlandırın. Yoğurdu 2 kaşık mayonez ile çırpın ve salatanın üzerine döküp karıştırın. Üzerine rendelenmiş cheddar peyniri serpip servis yapın.