Bulgur aşı

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4 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı başakbaşı bulgur

25 gr tereyağı

1 soğan

1 domates

3 sivri biber

3 su bardağı et suyu

2 yumurta

1 tatlı kaşığı kuru nane



Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Soğanı yemeklik doğrayın ve pembeleşene kadar tereyağında kavurun. Domates ve biberleri küçük parçalar şeklinde doğrayarak soğana ekleyin. Sık karıştırarak birkaç dakika kavurun. Et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayınca bulguru ilave edin. Bulgurlar şişmeye başlayınca yumurtaları bir kasede çırpın ve bulgurun üzerine dökün. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin. Üzerine nane serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.