Ciğer köftesi tarifi

Malzemeler:

150 g karaciğer

1 soğan

1 su bardağı ince bulgur

Yarım demet maydanoz

Tuz

Reyhan

Kırmızı toz biber

50 g tereyağı



Hazırlanışı:

Karaciğeri mutfak robotunda kıyma haline getirin. Bulguru bir kaseye alıp ıslatacak kadar ılık su ekleyin. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Maydanozu temizleyip kıyın. Soğan, maydanoz, tuz, kırmızı toz biber ve reyhanı bulgura ekleyip yoğurun. Karaciğeri ilave edip 10 dakika daha yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Tereyağını tavada eritip köfteleri kızartın. Fazla yağını süzmek için kağıt havlu üzerine alın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.