Lokum kıvamında defne yapraklı ve biberiye taçlı antrikot tarifi
Malzemeler:
4 parça kalın dilimlenmiş antrikot
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Taze defne yaprağı
Taze biberiye
Servis için
Elma dilim patates
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Lezzet Davet sofralarınız için harika tarifler sunuyor. Etleri tavaya dizip üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte hafif kızarıncaya kadar pişirin. Üzerine tuz ve karabiber serpiştirin. Defne yapraklarını ve biberiyeyi etlerin etrafına dizip fırın ipi ile bağlayın ve tekrar tavada yüksek ateşte birkaç dakika pişirin. Servis tabağına alın. Kızarmış elma dilim patates ile servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.