Domates ve mangolu carpaccio tarifi

Malzemeler:

4 domates

2 mango

350 gr beyaz peynir

8 dilim biberli rozbif

Taze çekilmiş karabiber

Zeytinyağı

Birkaç dal taze kekik

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Domatesleri yıkayıp 1 cm boşluk bırakarak kapak kesin. İçlerini kaşıkla oyarak çıkartın ve tuz, karabiber serpiştirin. Beyaz peynirin 1/3’ünü ayırıp kalanını bir kaseye alarak ufalayın. Taze kekik yaprakları, karabiber ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Peynir karışımını domateslerin içine doldurup kapaklarını kapatın. Fırın kabına yerleştirerek üzerine fırçayla zeytinyağı sürün ve 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Mangonun kabuğunu soyup ince dilimleyin ve servis tabağına alın. Rozbifleri ve beyaz peyniri yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip taze çekilmiş karabiber serpiştirin ve doldurulmuş domatesler ile birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.