menu

close

menu

close

menu

close

Elmalı ve avokadolu ton balıklı salata

Elmalı ve avokadolu ton balıklı salata tarifi

Malzemeler:
300 g ton balığı (Konserve)
1 elma (Yeşil ve büyük boy)
2 adet salatalık turşusu (Zar doğranmış)
1 küçük boy göbek salata (Kıyılmış)
2 avokado
1 tatlı kaşığı limon suyu (Avokadonun kararmaması için)
1/2 çay bardağı ince bulgur
1/2 çay bardağı ılık su
Tuz
Sosu için
1 yemek kaşığı mayonez
1 çay kaşığı toz köri
1 çay kaşığı karabiber (Taze çekilmiş)
4-5 dal dereotu (İnce kıyılmış)

Hazırlanışı:
İnce bulguru yarım çay bardağı ılık suda bekletin. Sosu bir kavanozda karıştırın. Avokadoyu küp doğrayıp limon suyu ekleyin. Kıyılmış yeşil salatayı, ince bulguru, dilimlediğiniz elmayı, avokado küplerini ve ton balığını harmanlayın. Sosunu dökün ve bekletmeden servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levrekli kuzukulağı salatası
Pancarlı portakal salatası
Kavanozda salata
Mantar dolması
Miti köfteli patates salatası
Safranlı balkabağı çorbası
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Levrekli kuzukulağı salatası
Pancarlı portakal salatası
Kavanozda salata
Mantar dolması
Miti köfteli patates salatası
Safranlı balkabağı çorbası

En çok okunanlar

Son Eklenenler