Elmalı ve avokadolu ton balıklı salata tarifi

Malzemeler:

300 g ton balığı (Konserve)

1 elma (Yeşil ve büyük boy)

2 adet salatalık turşusu (Zar doğranmış)

1 küçük boy göbek salata (Kıyılmış)

2 avokado

1 tatlı kaşığı limon suyu (Avokadonun kararmaması için)

1/2 çay bardağı ince bulgur

1/2 çay bardağı ılık su

Tuz

Sosu için

1 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı toz köri

1 çay kaşığı karabiber (Taze çekilmiş)

4-5 dal dereotu (İnce kıyılmış)



Hazırlanışı:

İnce bulguru yarım çay bardağı ılık suda bekletin. Sosu bir kavanozda karıştırın. Avokadoyu küp doğrayıp limon suyu ekleyin. Kıyılmış yeşil salatayı, ince bulguru, dilimlediğiniz elmayı, avokado küplerini ve ton balığını harmanlayın. Sosunu dökün ve bekletmeden servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.