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Enginarlı, dereotlu frittata

Enginarlı, dereotlu frittata tarifi

Malzemeler:
8 adet yumurta
1 tutam dereotu
8 adet haşlanmış bebek enginar
1/2 demet taze soğan
3-4 adet yeşil biber
1/2 fincan zeytinyağı
1 adet kırmız kapya biber

Hazırlanışı:
Yumurtaları bir kapta kabarana kadar tel çırpıcı ile iyice çırpın. Diğer malzemeleri doğrayarak içine ilave edin. Genişçe, kulbu yanmaz bir tavaya zeytinyağını yayın. Üzerine yumurta ve sebzelerden oluşan karışımı ekleyin. Tavayı 200 derecede ısıtılmış fırına koyarak pişirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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