Fırında kabak mücver

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Mücveri fırında pişirmeyi deneyin!

4 kişilik -

Malzemeler

5 kabak

4 yumurta

5-6 adet taze soğan

1/2 demet dereotu

1/2 demet maydanoz

1/2 bardak zeytinyağı

1 bardak un

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gr. beyaz peynir

1 fiske tuz

1 fiske pul biber

1 yemek kaşığı çörekotu



Hazırlanışı:

Kabakları soyun, rendeleyin ve sularını sıkın. Daha sonra, taze soğanları yıkayın, ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozu da yıkayıp kurutun ve ince ince kıyın. Ardından peyniri ezin. Bu sırada, derin bir kapta yumurtaları hafifçe çırpın, kabak, taze soğan, dereotu, maydanoz, zeytinyağı, un, kabartma tozu, beyaz peynir, tuz ve pul biberi içerisine ilave edin ve karıştırın. Fırına girebilecek tek bir kaba veya dört küçük kaba karışımı dökün. Üzerlerine çörek otu serpin. 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.