Gül reçeli
Mis kokulu, çok lezzetli!
10 kişilik
Malzemeler
350 gr reçellik gül
6 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı limon suyu
2,5 su bardağı su
Hazırlanışı
Reçellik güllerin yapraklarını ayıklayıp
yıkayın ve süzün. Gül yapraklarını tencereye
alıp şeker ve limon suyunu ekleyin. Hafif
ovup yarım saat bekletin. Suyu ilave edip
tencerenin ağzı açık olarak koyulaşıncaya
kadar pişirin. Pişirme sırasında oluşan
köpüğü kevgirle alın. Reçel kıvamına
gelince tencereyi ateşten alıp soğutun. İyice
soğuyan reçeli kavanozlara paylaştırın.