Gül reçeli

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Mis kokulu, çok lezzetli!

10 kişilik

Malzemeler

350 gr reçellik gül

6 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

2,5 su bardağı su



Hazırlanışı

Reçellik güllerin yapraklarını ayıklayıp yıkayın ve süzün. Gül yapraklarını tencereye alıp şeker ve limon suyunu ekleyin. Hafif ovup yarım saat bekletin. Suyu ilave edip tencerenin ağzı açık olarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Pişirme sırasında oluşan köpüğü kevgirle alın. Reçel kıvamına gelince tencereyi ateşten alıp soğutun. İyice soğuyan reçeli kavanozlara paylaştırın.