Bol sebzeli nefis bir yaz yemeği

Malzemeler:

8 orta boy patlıcan

8 soğan

4 sivri biber

3 domates

7 diş sarımsak

2 kesme şeker

1 kahve fincanı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Tuz

Karabiber



Hazılanışı:

Patlıcanların uç kısımlarını kesip alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın. Soğanları soyup piyaz doğrayın. Sarımsakları soyup dilimleyin. Domatesleri soyup küp şeklinde doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin. Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip soteleyin. Sarımsak, domates, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün. Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın. Üzerlerine birer sivri biber ekleyin. Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika (suyunu çekene kadar) pişirin. Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Soğuk servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.