İspir usulü kuru fasulye
6-8 kişilik
Malzemeler
1 kg İspir fasulyesi
4 su bardağı süt
8 su bardağı su
2 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
500 gr tereyağı
1 kg kuzu kuşbaşı
2 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Fasulyeyi bir gece önceden, 2 su
bardağı süt, 4 su bardağı su, tuz ve şeker
karışımında ıslatın. Ertesi gün süzün, aynı
ölçülerde yeni meyanenin içine koyup, çok
kısık ateşte, fasulye yumuşayıncaya kadar
tıkırdatın. Başka bir tencerede 5 yemek
kaşığı tereyağında eti harlı ateşte çevirip
dağladıktan sonra altını kısın, suyunu salıp
çekinceye kadar pişirin. Suyunu çektikçe
ete azar azar sıcak su katarak yenecek
yumuşaklığa gelene kadar pişirin. Kalan
tereyağını, salça ve karabiberi, etler
piştikten sonra ilave edin, karıştırın, birkaç
dakika kavurun. Fırınınızı 160 derecede
kızdırın. Haşlanmış fasulye ile etleri bir
araya getirin. Tuzunu katın, 10 dakika
kadar birlikte pişirdikten sonra tercihen bir
toprak güvece, yoksa ateşe dayanıklı cam
tencereye alın. Tencerenin ağzını kapak
veya alüminyum folyo ile sıkıca kapatın.
30 dakika fırınlayın. Fırını kapatın ama
güveci 20 dakika daha içinde dinlendirin.