İspir usulü kuru fasulye

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6-8 kişilik

Malzemeler

1 kg İspir fasulyesi

4 su bardağı süt

8 su bardağı su

2 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

500 gr tereyağı

1 kg kuzu kuşbaşı

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Fasulyeyi bir gece önceden, 2 su bardağı süt, 4 su bardağı su, tuz ve şeker karışımında ıslatın. Ertesi gün süzün, aynı ölçülerde yeni meyanenin içine koyup, çok kısık ateşte, fasulye yumuşayıncaya kadar tıkırdatın. Başka bir tencerede 5 yemek kaşığı tereyağında eti harlı ateşte çevirip dağladıktan sonra altını kısın, suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Suyunu çektikçe ete azar azar sıcak su katarak yenecek yumuşaklığa gelene kadar pişirin. Kalan tereyağını, salça ve karabiberi, etler piştikten sonra ilave edin, karıştırın, birkaç dakika kavurun. Fırınınızı 160 derecede kızdırın. Haşlanmış fasulye ile etleri bir araya getirin. Tuzunu katın, 10 dakika kadar birlikte pişirdikten sonra tercihen bir toprak güvece, yoksa ateşe dayanıklı cam tencereye alın. Tencerenin ağzını kapak veya alüminyum folyo ile sıkıca kapatın. 30 dakika fırınlayın. Fırını kapatın ama güveci 20 dakika daha içinde dinlendirin.