Kahvaltı için domatesli yeşil zeytinli dilim ekmek
Kahvaltı için sıra dışı bir lezzet!
Malzemeler
Yarım su bardağı çekirdeksiz yeşil zeytin
150 g domates
100 g sarı domates
2 yemek kaşığı domates püresi
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
4 dilim kızarmış ekmek
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
Üzeri için
Taze kekik
Hazırlanışı
Zeytin, maydanoz, dolmalık fıstık, tuz ve karabiberi bir kaseye alarak karıştırın. Kızarmış ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve domates püresi sürün. Domatesleri ince dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin. Hazırladığınız zeytinli karışımı da üzerine ilave edin. Taze kekik ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.
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