Karamelize soğanlı kuzu bonfile

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

4 kişilik -

Malzemeler

8 kuzu bonfile

10 gr tuz

10 gr toz şeker

50 ml Dijon hardalı

50 ml bal

Karamelize soğan için

4 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker



Hazırlanışı:

Tuz, şeker, hardal ve balı bir kasede karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt yayın. üzerine bonfileleri dizin. Ballı sosu bonfilelerin her yanına bir fırçayla sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Karamelize soğan için soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğan, tuz ve şekeri ekleyip kısık ateşte karamelize olana kadar 15-20 dakika kavurun. Bonfileleri yanında karamelize soğanla birlikte sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

