Karamelize soğanlı kuzu bonfile
4 kişilik
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Malzemeler
8 kuzu bonfile
10 gr tuz
10 gr toz şeker
50 ml Dijon hardalı
50 ml bal
Karamelize soğan için
4 soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Hazırlanışı:
Tuz, şeker, hardal ve balı bir kasede karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt yayın. üzerine bonfileleri dizin. Ballı sosu bonfilelerin her yanına bir fırçayla sürün. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Karamelize soğan için soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğan, tuz ve şekeri ekleyip kısık ateşte karamelize olana kadar 15-20 dakika kavurun. Bonfileleri yanında karamelize soğanla birlikte sıcak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.