Keçi peynirli kanepe tarifi

Malzemeler:

1 baget ekmeği

100 gr otlu keçi peyniri

30 gr tereyağı

1 arpacık soğan

1 diş sarımsak

30 kültür mantarı

¼ su bardağı limon suyu

Tuz

1 tatlı kaşığı bal

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı sirke

1 tutam toz şeker



Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Kıyılmış soğan, sarımsak ve tuzu ekleyin. Küçük küp şeklinde doğradığınız mantarları ekleyerek ısıyı biraz artırarak yaklaşık 5 dakika kavurun. Limon suyu ve balı ekleyin. Mantarları bir kaseye alıp rendelenmiş otlu keçi peyniri ile harmanlayın. Başka bir kapta şeker, sirke ve iri kıyılmış maydanozu karıştırın. Baget ekmeğini bir parmak kalınlığında dilimleyin ve hafifçe kızartın. Üzerine keçi peynirli karışımdan ekleyin ve maydanozlu karışımdan serpip servis yapın.