Keçi peynirli ve taze kekik ile doldurulmuş fırında kabak tarifi

Malzemeler:

4 kabak

250 g keçi peyniri

70 g toz parmesan

80 g krema

4 dal taze kekik

4 dal dereotu

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kabakları yıkayın, kurulayın ve sap kısımlarını ayırın. Ardından kabakları uzunlamasına ikiye kesin. Kaşık yardımı ile çekirdek kısımlarını alın. Bir karıştırma kabında keçi peyniri, parmesan, taze kekik ve bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Kabakların içini bu karışım ile doldurun ve fırın tepsisine yerleştirin. Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst ızgara modunda yaklaşık 15 dakika pişirin. İnce kıydığınız dereotuyla servis edin.



Dilerseniz bebek kabak kullanabilirsiniz.

