Kırmızı mercimek köftesi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı köftelik bulgur

2 soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1.5 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıcak su

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 demet maydanoz

6 taze soğan

Kırmızı pul biber

Tuz

Servis için:

Marul yaprakları



Hazırlanışı:

Kırmızı mercimeği tencerenin kapağı kapalı olarak hafif sulu kalacak şekilde haşlayın. İnce bulguru geniş bir kaba alıp üzerine sulu bıraktığınız mercimeği ilave edip karıştırın. Üzerini kapatıp 40 dakika kadar bekletin. Soğanları yemeklik doğrayın. Zeytinyağı ile soğanları soteleyin. Salçalar, karabiber, kırmızı pul biber ve 1 çay bardağı sıcak suyu ilave edip 1-2 dakika kaynatın. Karışımı bulgurlu mercimeğe ilave edip karıştırın. Üzerine kapatarak dinlendirin. Taze soğanları ince doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Hepsini karıştırıp tuzu ilave ederek yoğurun ve oval köfteler hazırlayın. Servis tabağına marul yapraklarını dizin. Üzerine köfteleri yerleştirip servis yapın.