Kıymalı canelloni tarifi

Malzemeler:

400 gr canelloni makarna

30 gr tereyağı 160 gr kıyma

1 soğan

4 çorba kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

2 domates

Yarım çay kaşığı toz beyaz biber

40 gr rendelenmiş parmesan peyniri

4 çorba kaşığı rendelenmiş mozzarella peyniri

Beşamel sos için

15 gr tereyağı

Yarım su bardağı un

2 su bardağı sıcak süt



Canelloni makarnaları haşlayın. Tavada erittiğiniz tereyağına ince doğradığınız soğanları, kıyma ve salçayı ekleyip pişirin. Domatesleri küp şeklinde doğrayıp ilave edin. Beşamel sos için, tereyağını tencerede eritin. Unu eleyip tereyağına ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırırak kavurun. Sıcak sütü çırparak ilave edin. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Kıyma harcı, beşamel sos ve beyaz biberi bir kapta karıştırın. Haşladığınız canellonilerin içine kıyma harcını paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Üzerlerine rendelenmiş mozzarella ve parmesan peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 8 dakika pişirip sıcak servis yapın.