Kıymalı lazanya tarifi

Malzemeler:

9 yaprak lazanya

1 soğan

400 gr kıyma

3 domates

1 yemek kaşığı salça

Sivri biber

2 kereviz sapı

2 havuç

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 çay bardağı su

150 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için

3.5 - 4 su bardağı süt

60 gr tereyağı

2 yemek kaşığı tepeleme un

Tuz

Rendelenmiş muskat



Hazırlanışı:

Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Sarımsağı ince doğrayıp soğanla karıştırın. Kıymayı ekleyip yüksek ateşte 10 dakika pişirin. Salça ekleyin. Havuçların kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın ve kıymaya ekleyin. Kereviz saplarını ve biberleri 1 cm kalınlığında doğrayarak ilave edin. Domatesin 2 tanesini rendeleyip su ile birlikte kıyma karışımına ekleyerek orta ateşte pişirin. Küp şeklinde doğranmış domatesi ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Beşamel sos için, tereyağını eritin. Unu ekleyip sararıncaya kadar kavurun. Karıştırmaya devam ederek sütü azar azar ekleyin. Tuz ve rendelenmiş muskatı ilave edip koyulaşıncaya kadar pişirin. Fırın kabının tabanına az miktarda beşamel sos yayın. Üzerine yan yana üç lazanya dizin. Üzerine beşamel sosun 1/3’ünü yayın ve kıymalı harcın yarısını yayın. Kaşar peynirinden bir miktar serpiştirip üzerine lazanya dizin. Aynı işlemi tekrarlayın. En üste beşamel sos döküp kaşar peyniri serpiştirdikten sonra 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkartıp 5 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

