Kıymalı üçgen mantı

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- kişilik -

Malzemeler

300 gr dana kıyma

1 büyük kuru soğan

1’er çay kaşığı karabiber kırmızı pul biber ve tuz

Hazırlanışı: Soğanı rendeleyin diğer malzemeleri ekleyin.



Hamuru İçin:

2 yumurta

5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Hamur malzemelerini yoğurun üzerine bez örterek dinlendirin.



Üzeri İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

3 diş sarımsak

Hazırlanışı: Sarımsağı yoğurdun üzerine rendeleyin, tuzunu koyun.



Üzerinde Gezdirmek İçin:

½ çay bardağı sıvı yağ

1’er tatlı kaşığı nane

ve kırmızı pul biber

(Bir cezvede yağını ve baharatları kızdırın)



Hazırlanışı:

Hamuru iki parçaya bölün. Merdane ile yufka gibi açın, yufkadan biraz kalın olsun. 4 cm eninde börek makası ile uzun şeritler kesin. Sırayla şeritten bir tane alın, ucuna biraz iç malzemesinden koyun kapayın. Üçgen olacak şekilde börek makası ile kesin. Mantıları kaynar suda pişirin, makarna gibi süzdürün. Ilınınca servis tabağına alın. Üzerine yoğurt ve kızgın yağ gezdirin.