Közlenmiş patlıcanlı domates çorbası tarifi

Malzemeler

3 domates

6 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

300 g közlenmiş patlıcan

750 ml tavuk suyu

5-6 dal fesleğen

Üzeri için

Kruton



Hazırlanışı:

Domatesleri ikiye kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Ortalarına birer diş sarımsak yerleştirin. Tuz ve karabiber serpip zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarttığınız domateslerin kabuklarını soyup sarımsakları çıkartın. Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Domatesler ve közlenmiş patlıcanı ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 3-4 dakika daha kavurun. Tavuk suyunu ilave edin ve kıvam alıncaya kadar kaynatın. İnce doğradığınız fesleğeni ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Kruton ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

