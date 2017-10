Krema soslu mantarlı köfte nasıl yapılır? Akşam yemeği için lezzetli bu öneriyi mutlaka deneyin!

Malzemeler

1 kg kıyma

1 soğan

250 g mantar

1 diş sarımsak

1 kırmızı kapya biberi

2 dal taze kekik

3 dal maydanoz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 dilim bayat ekmek içi

1 çay bardağı süt

2 yumurta

Tuz

Karabiber

Kremalı sos için

3 su bardağı et suyu

1 et suyu bulyon

1 yemek kaşığı nişasta

1 soğan

1 çay bardağı krema

1 yemek kaşığı tereyağı



Hazırlanışı

Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın. Rendelediğiniz soğan, mantar, sarımsak ve küp doğradığınız kırmızı kapya biberi ve ince kıydığınız yeşillikleri ilave edip karıştırın. Kalan malzemeleri de ekleyerek tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Harca baton şekli verip yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Sos için yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Et suyu, bulyon ve su ile inceltilmiş nişastayı ekleyin. Kaynayınca kısık ateşe alıp 30 dakika pişirin. Kremayı ekleyip 3-5 dakika kaynatın ve ocaktan alın.. Köfteyi dilimleyin. Üzerine sos gezdirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.