Levrek ızgara tarifi ile sofralarınızı renklendirin...

Malzemeler:

1 kg levrek

Zeytinyağı

Tuz

Defne yaprağı

Rozmarin

Servis için

Limon

Roka

Kırmızı soğan

Haşlanmış patates (tavada baharatlanmış)



Hazırlanışı:

Ayıklayıp temizlediğiniz balığı iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Balığı fileto olarak hazırlayın. Ayrı bir kabın içinde levreğin üzerine zeytinyağı, tuz, defne yaprağı ve rozmarini ilave edip iyice yedirin. 10 dakika kadar marine olması yeterli. Isınan ızgaranın üzerine marine ettiğiniz levrekleri koyun. İlk yüzeyde ızgara izi çıkıp balık ızgaradan ayrılana kadar pişirin. Diğer yüzeyini de aynı şekilde pişirin ve roka, kırmızı soğan, limon ve haşlanmış patatesi yanına dizip servis edin.