Peynir dolgulu biber lezzeti

Malzemeler:

8 adet jalapeno biberi (Büyük boy)

500 g lor peyniri

1 çay bardağı ceviz içi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Sosu için

3 domates (Küp doğranmış)

2 diş sarımsak (Havanda ezilmiş)

2 dal taze fesleğen (İnce kıyılmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan (Çok ince kıyılmış)

Tuz



Hazırlanışı:

Sosu için zeytinyağını sos tenceresinde ısıtıp, ince kıyılmış soğanı iyice karamelize olana dek kavurun. Domatesleri ve sarımsakları ekleyin. Orta ateşte, 10 dakika kaynatın. İndirmeye yakın fesleğeni ve tuzu ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Lor peynirini ve iri doğranmış ceviz içini bir kasede karıştırın. Biberlerin saplarını kesip, çekirdeklerini temizleyin. Biberlerin içini cevizli peynirle doldurun. Zeytinyağını ısıtıp biberlerin her iki yüzeyini kızartın. Kapaklarını yerleştirip servis tabağına aktarın. Üzerine sosunu dökerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.