Meftune

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6 kişilik –

Malzemeler

350 gr parça kuzu eti

2 orta boy soğan

2 orta boy domates

3 orta boy patlıcan

2-3 sivri biber

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kızartmak için:

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup uzunlamasına dörde kesin. Tekrar ortadan keserek tuzlu suda yarım saat bekletin. Tereyağını tencerede eritin. Etleri ekleyin ve etler suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Küp doğranmış soğanları ve sarmısağı ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Etlerin üzerini iki parmak aşacak kadar sıcak su ekleyerek kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin. Patlıcanları yıkayıp kurulayarak kızgın ayçiçeği yağında hafifçe kızartın. Delikli kepçe ile alıp etlerin üzerine yayın. Doğranmış sivri biber, rendelenmiş domates, tuz ve karabiberi ekleyip kısık ateşte ve karıştırmadan 20-25 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.