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Müceddere pilavı

 2 kişilik   -
Malzemeler
50 gr pirinç
50 gr yeşil mercimek
50 gr dana kuşbaşı eti
1 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı et suyu
1 dal taze tarhun otu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz

Hazırlanışı
Eti tencerede tereyağı ve zeytinyağı ile soteleyin. Pirinç ve mercimeği ilave edip kavurun. Salçayı ekleyip rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Et suyunu ilave edip15 dakika demlenmeye bırakın. Tuz ve ince kıyılmış tarhun otunu ekleyip karıştırın. Pilavı bir kaba aktarın. Üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Servis tabağına ters çevirip alın. Servis yapın.

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