Müceddere pilavı
2 kişilik
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Malzemeler
50 gr pirinç
50 gr yeşil mercimek
50 gr dana
kuşbaşı eti
1 yemek kaşığı
domates salçası
2 su bardağı et suyu
1 dal taze tarhun otu
1 yemek kaşığı
tereyağı
1 yemek kaşığı
zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı
Eti tencerede tereyağı ve zeytinyağı
ile soteleyin. Pirinç ve mercimeği ilave
edip kavurun. Salçayı ekleyip rengi
koyulaşıncaya kadar kavurun. Et suyunu
ilave edip15 dakika demlenmeye bırakın.
Tuz ve ince kıyılmış tarhun otunu ekleyip
karıştırın. Pilavı bir kaba aktarın. Üzerini
kaşığın tersiyle düzleyin. Servis tabağına
ters çevirip alın. Servis yapın.