Müceddere pilavı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

2 kişilik -

Malzemeler

50 gr pirinç

50 gr yeşil mercimek

50 gr dana kuşbaşı eti

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı et suyu

1 dal taze tarhun otu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı

Eti tencerede tereyağı ve zeytinyağı ile soteleyin. Pirinç ve mercimeği ilave edip kavurun. Salçayı ekleyip rengi koyulaşıncaya kadar kavurun. Et suyunu ilave edip15 dakika demlenmeye bırakın. Tuz ve ince kıyılmış tarhun otunu ekleyip karıştırın. Pilavı bir kaba aktarın. Üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Servis tabağına ters çevirip alın. Servis yapın.