Nohutlu ve tavuk etli pırasa
Deneyin!
- kişilik
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Malzemeler
1 orta boy soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı su
1 kg pırasa
1 kase haşlanmış nohut
300 gr haşlanmış tavuk eti
Yarım çay bardağı pirinç
Kırmızı pul biber
Karabiber
Tuz
Hazırlanışı:
Kıyılmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ve suyu ekleyin. Salça eridikten sonra baharatları, haşlanmış tavuk etini ve pırasayı ekleyin. Pirinç ve nohudu da ekleyip iyice karıştırın. Orta ateşte 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.