Nohutlu ve tavuk etli pırasa

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- kişilik -

Malzemeler

1 orta boy soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

1 kg pırasa

1 kase haşlanmış nohut

300 gr haşlanmış tavuk eti

Yarım çay bardağı pirinç

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı:

Kıyılmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ve suyu ekleyin. Salça eridikten sonra baharatları, haşlanmış tavuk etini ve pırasayı ekleyin. Pirinç ve nohudu da ekleyip iyice karıştırın. Orta ateşte 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.