Peynir soslu sebze rulo

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6 kişilik

Malzemeler

2 patlıcan

2 kabak

3 salçalık kırmızıbiber

50 gr çam fıstığı

6 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gr lor peyniri

Fesleğen yaprakları



Hazırlanışı

Çam fıstıklarını çok az yağ eklenmiş tavada kavurun. Patlıcan, kabak ve biberleri yıkayıp kurulayın. Biberlerin sap kısımları ve çekirdeklerini temizleyip uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Kenarlarını hafifçe keserek düz parçalar elde edin. Patlıcan ve kabaklarını sap kısımlarını kesip uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Yuvarlak kısımları keserek düz parçalar elde edin. Sebzelerin üzerine zeytinyağı sürüp fırının ızgarasında pişirin. Birer parça patlıcan, kabak ve biberi üst üste yerleştirin. Biberlerin üzerine lor peyniri ekleyip çam fıstığı serpin. Sebzeleri kaymayacak şekilde sabitleyip rulo şeklinde sarın. Fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.