Sarımsak soslu haşlama köfte tarifi

Malzemeler:

200 g ince bulgur

150 g yağsız kıyma

Tuz

Yeteri kadar su

İç harcı için:

2 yemek kaşığı tereyağı

250 g kıyma

1 soğan

Tuz

Karabiber

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Sarımsak sos için:

4 domates

2 acı kıl biber

2 acı kuru biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

Tuz



Hazırlanışı:

Bulguru yağsız kıymayla beraber bir kapta yoğurun. Tuzu ilave edin. Yoğururken elinizi ara sıra suya batırıp, köfteyi macun kıvamına gelene dek yoğurun. İç harcını hazırlamak için, soğanları yemeklik doğrayıp tereyağında soteleyin. Kıymayı ekleyip, suyunu çekene dek kavurun. Rengi hafif dönmeye başlayınca dövülmüş ceviz ve baharatları ilave edin. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarladıktan sonra, işaret parmağınızla köftelerin ortasını açın. İçine hazırladığınız iç harçtan yerleştirip kapatın. Tencerede suyu kaynatın. Hazırladığınız köfteleri ve 15-20 dakika haşlayın.