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Sebzeli bakliyat çorbası

 8 kişilik
    Malzemeler 
    Yarım su bardağı kuru fasulye
    Yarım su bardağı nohut
    Yarım çay bardağı pirinç
    Yarım su bardağı yeşil mercimek
    1 soğan
    1 kabak
    1 havuç
    1 patates
    1 su bardağı erişte
    5 su bardağı tavuk suyu
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 defne yaprağı
    Tuz
    Karabiber
    Kırmızı pul biber

Hazırlanışı:
Sebzeli bakliyat çorbası: Tereyağını tencereye alıp eritin. Kıyılmış soğanı ilave edip kavurun. Küp şeklinde doğradığınız havucu, patatesi ve yıkadığınız pirinci ekleyip karıştırın. 2-3 dakika kavurduktan sonra küp şeklinde doğradığınız kabağı ilave edin. üzerine 5 su bardağı tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra defne yaprağını, tuzu, karabiberi, erişteyi ekleyin ve malzemeler hafif yumuşayana kadar pişirin. Kuru fasulyeyi, nohudu ve yeşil mercimeği ilave edin. Yaklaşık 10 dakika daha pişirin. üzerine pul biber serpin. Sıcak servis yapın.  Sebzeli bakliyat çorbası artık hazır, afiyet olsun.

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