Sebzeli mezgit kavurma

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2 kişilik -

Malzemeler

300 gr mezgit fileto

10-12 kiraz domates

3 taze soğan

1 salçalık kırmızıbiber

2 sivri biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kekik

Karabiber

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Fileto mezgitleri parmak şeklinde doğrayın. üzerine tuz serpip 20 dakika bekletin. Salçalık kırmızıbiber ve sivri biberlerin sap ve çekirdeklerini temizleyin. Biberleri parmak şeklinde doğrayın. Kiraz domatesleri yıkayıp kurulayın. Dörde kesin. Taze soğanları temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Biberleri ekleyip 3-4 dakika kavurun. Balık etini ilave edip kavurmaya devam edin. Taze soğanı ekleyip 3-4 dakika daha fazla karıştırmadan kavurun. Kiraz domatesleri ekleyip ezmeden domateseleri de pişirin. Tuz, karabiber, kekik ve kırmızı pul biber ekleyip tatlandırın. 2 dakika daha pişirin ve tavayı ocaktan alın. Mezgit kavurmayı kırmızı soğan, limon dilimi, roka yaprakları ve fırında pişirilmiş kabuklu patatesle birlikte servis yapın.





