Sebzeli tavuk fileto salatası tarifi

Malzemeler:

60 gr Akdeniz yeşillikleri

100 gr tavuk göğüs fileto

1 portakal

5 kiraz domates

1 havuç

1 salatalık

1 sivribiber

1 tatlı kaşığı kaju fıstığı

Yarım kırmızıbiber

Yarım limonun suyu

1 greyfurt

Tuz



Hazırlanışı:

Akdeniz yeşilliklerini bol suyla iyice yıkayıp suyunu süzdürün. Tavuk filetoların üzerine zeytinyağı sürüp ızgarada pişirin. Portakal ile greyfurtun kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Biberleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Salatalık, havuç, biber ve domatesleri doğrayın. Salata kasesine önce Akdeniz yeşilliklerini alın. Sırasıyla salatalık, havuç, biberler, domates, portakal, greyfurt ve tavuk etini ilave edin. Fıstık ile süsleyip tuz ve limonla tatlandırarak servis yapın.