Soslu kuşkonmaz

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6 kişilik

Malzemeler

Lavaş ekmeği

24 yeşil kuşkonmaz

200 ml yoğurt

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

4 diş sarımsak

50 gr çam fıstığı

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Lavaş ekmeklerini bir santim kalınlığında uzun parçalar şeklinde kesin. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizip kızarana kadar sıcak fırında pişirin. Kuşkonmazları soyup soğuk su dolu bir tencereye alın. Suyu ocağa alıp kaynatın. Su kaynar kaynamaz kuşkonmazları sudan çıkarın. Kuşkonmazların baş tarafıyla üçte ikisini muhafaza ederek kesin. Mısır nişastası ve yoğurdu bir tencerede karıştırıp kısık ateşte ısıtın. Sarımsakların kabuğunu soyup kıyın. İki yemek kaşığı ayçiçek yağını tavada ısıtıp sarımsağı kısık ateşte kavurun. Kuşkonmazları ekleyip 1-2 dakika kızartın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. çam fıstıklarını kalan yağda kavurun. Kuşkonmazları servis tabağına yelpaze şeklinde yerleştirin. üzerine sıcak yoğurt sosunu gezdirip çam fıstıklarını serpin. çıtır lavaş ekmekleriyle servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.