Tarhanalı çıtırlar

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Tarhanayla hazırlayabileceğiniz farklı bir lezzet!

4 kişilik -

Malzemeler

1 şişe maden suyu

1 yumurta

4.5 yemek kaşığı un

200 gr tarhana

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1.5 yemek kaşığı tarhana

2 parça tavuk göğüs eti

8-9 dal biberiye

1 büyük boy soğan

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Un, buğday nişastası, maden suyu ve yumurtayı bir kapta hafifçe çırpın. Karışımın içinde bulunduğu kaseyi buzlu su dolu başka bir kasenin üzerine yerleştirin. 1.5 yemek kaşığı tarhanayı ekleyip karıştırın. 200 gr tarhanayı geniş bir kabın içine alın. Parmak şeklinde kestiğiniz tavuk etleri, biberiye dalları ve soğan halkalarını bu karışıma bulayın. Tarhanaya bulayıp ayçiçek yağında kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

