Tatlı yahni

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- kişilik -

Malzemeler

1 koyun gerdanı

500 gr kestane

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

4 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Kuzu gerdanını bol suyla yıkayıp tencereye alın. 4 bardak suyu ekleyip haşlayın. Gerdan pişerken üzerinde biriken köpüğü bir kaşıkla alın. Eti kemiğinden ayırıp küçük parçalara bölün. Kestaneleri haşlayıp suyunu süzün ve kabuklarını soyun. Eti haşlama suyuyla birlikte tencereye alın. Şeker, kestane tarçın ve tuzu ekleyip yarım saat pişirin. Sıcak servis yapın.Tatlı yahni artık hazır, afiyet olsun.