Taze naneli cacık

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Otantik versiyonu koyu kıvamlı, kaymaklı yoğurtla yapılsa da siz az yağlı bir yoğurt kullanarak daha az suçluluk hissetmenizi sağlayacak lezzetli bir alternatif hazırlayabilirsiniz. Lezzetlerin birbirine iyice karışması için en az bir gün buzdolabında bekletin.

Malzemeler

1 salatalık

1-2 çay kaşığı tuz

600 gr sade yoğurt

4 diş sarımsak, kıyılmış

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

2 çay kaşığı kıyılmış taze nane (veya kuru)



Hazırlanışı

Salatalıkların kabuklarını renk ve doku katmak için aralarda soyulmamış şeritler bırakarak uzunlamasına soyun. Salatalıkları rendeleyin ve kevgire alın. Suyunu ziyan etmemek için kevgirin altına bir kase yerleştirin. Salatalıkların üzerlerine tuz serpin ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Ellerinizle salatalıkların fazla suyunu sıkarak akıtın. Kalan malzemeleri karıştırın ve salatalıkları ekleyin.



PÜF NOKTASI

Cacık, hamburger ve kuzu pirzolaya da çok yakışır. Ayrıca patates salatasında mayonez yerine de kullanılabilir.