Taze sarımsak yemeği
Taze sarımsak yemeği tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
2 demet taze sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı pirinç
Yarım dolmalık kırmızı biber
Yarım dolmalık sarı biber
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Tencereye zeytinyağını ekleyin. İri doğradığınız taze sarımsağı, jülyen doğradığınız biberleri, tuz, şeker ve pirinci de ilave ederek hafif kavurun. Suyunu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.