Taze sarımsak yemeği

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Taze sarımsak yemeği tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

2 demet taze sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç

Yarım dolmalık kırmızı biber

Yarım dolmalık sarı biber

1 su bardağı su



Hazırlanışı:

Tencereye zeytinyağını ekleyin. İri doğradığınız taze sarımsağı, jülyen doğradığınız biberleri, tuz, şeker ve pirinci de ilave ederek hafif kavurun. Suyunu ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.