Zeytinyağlı iç bakla tarifi
Malzemeler
500 g iç bakla
1 havuç
2 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı un
Yarım limonun suyu
5-6 dal taze soğan
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım demet dereotu
Hazırlanışı:
İç baklaları tuzlu kaynar suda 30 saniye haşlayıp buzlu suya atın ve dış kabuklarını çıkartın. Jülyen doğradığınız havuçlar ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Un ve limon suyunu bir kasede karıştırıp havuçların üzerine ilave edin. Baklalar, toz şeker ve ince kıydığınız taze soğanı ilave edip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerini ince kıydığınız dereotu ile süsleyerek ılık servis yapın.