Zeytinyağlı iç bakla tarifi

Malzemeler

500 g iç bakla

1 havuç

2 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı un

Yarım limonun suyu

5-6 dal taze soğan

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım demet dereotu



Hazırlanışı:

İç baklaları tuzlu kaynar suda 30 saniye haşlayıp buzlu suya atın ve dış kabuklarını çıkartın. Jülyen doğradığınız havuçlar ve ezdiğiniz sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Un ve limon suyunu bir kasede karıştırıp havuçların üzerine ilave edin. Baklalar, toz şeker ve ince kıydığınız taze soğanı ilave edip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerini ince kıydığınız dereotu ile süsleyerek ılık servis yapın.





