Turşu suyunun faydaları nelerdir? Kalorisi nedir? Kimler tüketmemeli?

Turşu suyunun faydalarına dikkat çeken Medical Park Ankara Hastanesi Diyetisyeni Pınar Doğan, “Turşu suyunun sağlık faydalarından yararlanmak için düzenli olarak tüketebilir veya özellikle probiyotik takviye olarak kullanabilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya aşırı tüketimden kaçınılması gereken bir durum söz konusuysa, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir” dedi.

DiyetisyeniPınar Doğan, Turşu suyunun faydaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Antioksidanlar: Turşu suyu, antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı korumada rol oynar.

Turşu suyu, antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı korumada rol oynar. Kilo kontrolü: Düşük kalorili ve lezzetli bir içecek olan turşu suyu, kilo kontrolünü desteklemek için ideal bir seçenektir.

Düşük kalorili ve lezzetli bir içecek olan turşu suyu, kilo kontrolünü desteklemek için ideal bir seçenektir. Elektrolit dengesi: Turşu suyu, potasyum ve sodyum gibi elektrolitleri içerir. Bu elektrolitler, vücutta su dengesini korumaya yardımcı olur.

Turşu suyu, potasyum ve sodyum gibi elektrolitleri içerir. Bu elektrolitler, vücutta su dengesini korumaya yardımcı olur. Magnezyum kaynağı: Turşu suyu, magnezyum açısından zengindir. Magnezyum, kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kemik sağlığı için önemlidir.”

TURŞU SUYUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Turşu suyunun düzenli tüketimi ile kasların güçlenmesi sağlanır. Kas arasında zaman içinde toksinler birikir. Tuşu suyu da bu toksinleri atmanıza yardımcı olur.

Turşu suyu tüketimi ile vücutta meydana gelen sıvı kaybı dengelenir. Böbrek üstü bezlerinin daha iyi çalışmasını sağlar.

Turşu suyu güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden bağışıklık sistemini düzenler. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlar.

Metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilebilir. Yağ yakımını destekler. Vücudun belirli bölgelerinde yağ birikime engel olduğu için bölgesel zayıflama konusunda da yardımcı olur.

Mide rahatsızlıklarının önüne geçer.

Kan şekerini dengeler.

Sindirim sistemini düzenler ve güçlendirir.

KİMLER İÇMEMELİ?

Turşu suyu herkesin içmesi için uygun olmayabilir:

Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde içerdiği asit miktarı ile zarar verebilir.

Yüksek sodyum oranına sahiptir. Fazla tüketildiğinde idrara çıkama sorununun yanı sıra şişkinlik ve şişme gibi problemlere yol açabilir.

Hazımsızlığa yol açabilir.

Tuz oranı çok yüksek olduğu için yüksek tansiyonu olan kişilerde tansiyon artışına yol açabilir.

Mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da yoğun tüketilmesi önerilmemektedir.

TURŞU SUYUNUN KALORİSİNE DİKKAT EDİLMELİ?

1 su bardağı yani 200 gram sebze karışımı/turşu suyunda 24 kalori bulunmaktadır.

Ayrıca 3.63 karbonhidrat, 1.93 protein, 0.2 yağ, 0.31 lif, 372 sodyum, 200 potasyum değerlerine sahiptir.

İÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sağlıklı bir kişinin günde 1 bardak (200 ml) turşu suyu tüketmesinin yeterli olduğunu ifade eden Diyetisyen Pınar Doğan, içerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: